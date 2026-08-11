Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 59 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 59 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Temmuz-6 Ağustos'ta 6 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 6 zanlı ile 59 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonlarda ele geçirilen 2 araç, 1 bot motoru ve 1 şişme bot, yediemin otoparkına teslim edildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        REKLAM

        Yakalanan düzensiz göçmenler ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Hastaneden açıklama
        Hastaneden açıklama
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 59 düzensiz göçmen yakalan...
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 59 düzensiz göçmen yakalan...
        Bigaspor'dan 10 numara transferi
        Bigaspor'dan 10 numara transferi
        Şehit Erdoğan Şen'in annesine ziyaret
        Şehit Erdoğan Şen'in annesine ziyaret
        AK Partili Gider, "Yarım asırlık terör belasını Türkiye'nin geçmişinde bıra...
        AK Partili Gider, "Yarım asırlık terör belasını Türkiye'nin geçmişinde bıra...
        'Bayramiç beyazı'nda hasat başladı; 10 bin ton ürün bekleniyor
        'Bayramiç beyazı'nda hasat başladı; 10 bin ton ürün bekleniyor
        Coğrafi işarete sahip 'Bayramiç beyazı'nda bu yıl 10 bin ton ürün bekleniyo...
        Coğrafi işarete sahip 'Bayramiç beyazı'nda bu yıl 10 bin ton ürün bekleniyo...