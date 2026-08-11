Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Yakalanan düzensiz göçmenler ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 6 zanlı ile 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Temmuz-6 Ağustos'ta 6 operasyon düzenlendi.

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