Çanakkale'de Kale Seramik'in 69. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Kale Seramik'in 69. Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı etkinlikleri kapsamında fabrika temel atma ile yeni tesislerin açılış törenleri düzenlendi.



Kale Grubunca düzenlenen organizasyonda, Seramik Teknolojileri Öncül Ar-Ge Merkezi ile Kalesinterflex 2. Hat Tevsi Yatırımı'nın açılışı gerçekleştirildi.



Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, törende yaptığı konuşmada, teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarıyla geleceğin rekabetine bugünden hazırlandıklarını belirterek, teknoloji üretme kapasitesinin temelinde bilgi üretme kültürü ile insana yapılan uzun soluklu yatırımın yer aldığını söyledi.



- Bilgi üretme kabiliyeti satın alınamaz



Yaklaşık 69 yıldır bilgiye, Ar-Ge'ye ve insana yatırım yaptıklarını anlatan Okyay, "Teknolojiyi ve makineyi satın alabilirsiniz ama bilgi üretme kabiliyetini satın alamazsınız. Bilgi ancak öğrenilerek üretilir, denenerek geliştirilir, sabırla korunur ve zamanla kurumsal bir hafızaya dönüşür. İşte bu nedenle Ar-Ge'yi hiçbir zaman yalnızca bir bölüm olarak görmedik. Ar-Ge, Kale'nin düşünme biçimidir." diye konuştu.



TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ise 15'inci Öncül Ar-Ge Laboratuvarı'nı hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.



TÜBİTAK'ın 63 yıldır ülkenin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sunduğunu belirten Aydın, "1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı ile sanayi, üniversite ve kamu arasında bütüncül bir araştırma ağı kurarak ülkemizi küresel bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Kale Seramik'in kurduğu bu laboratuvarda dijital mürekkep püskürtme, lazer ve mikro teknolojileri alanlarında araştırmalar yürütülecek, çevre dostu ve verimli imalat teknolojileri geliştirilecektir." dedi.



Sanayi, üniversite ve kamu arasında bütüncül bir araştırma ve yenilik ekosistemi kurularak geleceğin teknolojilerinin temellerini bugünden atma niyetinde olduklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:



"Programın hedef kitlesini genişletmek amacıyla başvuru koşullarını daha da esnek hale getirerek yeni başvuruların önünü açtık. Özellikle pandemi sonrasında dünyada ortaya çıkan daha karmaşık, dinamik ve değişken sorunlara çözümler geliştirmeyi hedefleyen daha fazla firmamız bu programa ilgi göstermeye ve aday olmaya başladı. Markalaşmış ürünleriyle dünyanın önde gelen seramik üreticileri arasında yer alan Kale Seramik, bu vizyon doğrultusunda önemli bir adım atarak seramikte ileri malzeme ve yenilikçi imalat teknolojilerine odaklanan bu laboratuvarı korudu."



Söz konusu laboratuvarda dijital mürekkep püskürtme, lazer ve mikro teknolojileri olmak üzere üç temel alanda araştırma çalışmaları yürütüleceğini aktaran Prof. Dr. Aydın,​​​​​​ "Bu çalışmalarla fonksiyonel ve çevre dostu mürekkeplerin geliştirilmesi, seramik üretiminde enerji ve su tüketiminin azaltılması, süreçlerinin, üretim süreçlerinin hızlandırılması, ürün kalitesinin artırılması, yenilikçi yüzey özelliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır." diye konuştu.



- Toprağı sanayi ürününe dönüştürdüler



Çanakkale Valisi Ömer Toraman da Kale Grubunun kurucusu İbrahim Bodur'un Türk sanayisinin öncülerinden biri olduğunu vurguladı.



Grubun milli değerlerine ve Anadolu toprağına olan bağlılığına dikkati çeken Toraman, "Toprağı bir sanayi ürününe dönüştürmüşler. Değerlerini muhafaza ederek bugünlere taşınmış olmaları, bu şirketi muadillerinden farklı ve değerli kılıyor. Bir aile ortamı oluşturarak bu kültürü yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Çan Belediye Başkanı Harun Arslan da Kale Grubu yöneticilerine kente ve ülkeye sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Seramik Teknolojileri Öncül Ar-Ge Merkezi ile Kalesinterflex 2. Hat Tevsi Yatırımı'nın açılış kurdelesi kesilerek çalışanlara ve bayilere kıdem ödülleri verildi.



Törene eski Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kaymakamlar, belediye başkanları ile davetliler katıldı.

