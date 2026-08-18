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        Çanakkale'de kamyonun bariyere çarptığı kazada 2 kişi öldü

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, kamyonun bariyere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Çanakkale'de kamyonun bariyere çarptığı kazada 2 kişi öldü

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, kamyonun bariyere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Arif Silleli (45) idaresindeki 35 BYJ 334 plakalı kamyon, Umurbey beldesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolu ayrımındaki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu Zekrullah Khodayar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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