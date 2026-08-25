Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastasını arama çalışması başlatıldı

İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve AKUT ekiplerinin katılımıyla Sazlı köyü çevresindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlatıldı.

Ayvacık ilçesinin Sazlı altı mevkisindeki yazlık evinden İstanbul'a gideceğini söyleyerek ayrılan Cihan'dan bir gündür haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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