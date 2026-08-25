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        Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastasını arama çalışması başlatıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 79 yaşındaki Hasan Cihan'ı arama çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastasını arama çalışması başlatıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 79 yaşındaki Hasan Cihan'ı arama çalışması yapılıyor.

        Ayvacık ilçesinin Sazlı altı mevkisindeki yazlık evinden İstanbul'a gideceğini söyleyerek ayrılan Cihan'dan bir gündür haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve AKUT ekiplerinin katılımıyla Sazlı köyü çevresindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlatıldı.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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