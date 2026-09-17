Çanakkale'de "MEB-Canva Okula Dönüş Etkinliği" gerçekleştirildi

Canva ekibi tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik Canva eğitim ve uygulamalarının tanıtıldığı etkinlikte, Hayta da dijital tasarım alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.