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        Çanakkale'de "MEB-Canva Okula Dönüş Etkinliği" gerçekleştirildi

        Milli Eğitim Bakanlığı ile görsel tasarım uygulaması Canva arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen "MEB-Canva Okula Dönüş Etkinliği" Çanakkale'deki Kepez Hafız Halil Atan Ortaokulunda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Çanakkale'de "MEB-Canva Okula Dönüş Etkinliği" gerçekleştirildi

        Milli Eğitim Bakanlığı ile görsel tasarım uygulaması Canva arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen "MEB-Canva Okula Dönüş Etkinliği" Çanakkale'deki Kepez Hafız Halil Atan Ortaokulunda gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, etkinlik kapsamında okulu ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

        Canva ekibi tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik Canva eğitim ve uygulamalarının tanıtıldığı etkinlikte, Hayta da dijital tasarım alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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