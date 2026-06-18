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        Çanakkale'de orman yangınlarına karşı 1000'den fazla "alev savaşçısı" görev yapacak

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahası içinde meydana gelecek orman yangınlarına karadan 1123 personel, havadan 6 helikopter, 4 uçak ve 1 İHA ile müdahale edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Çanakkale'de orman yangınlarına karşı 1000'den fazla "alev savaşçısı" görev yapacak

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahası içinde meydana gelecek orman yangınlarına karadan 1123 personel, havadan 6 helikopter, 4 uçak ve 1 İHA ile müdahale edecek.


        Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangın sezonu hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine, geçen yıl bölge sınırlarında 155 orman yangını çıktığını, zarar gören 8 bin 450 hektarlık alanda ağaçlandırma faaliyetlerinin bu yıl sonu itibarıyla tamamlanacağını söyledi.

        Demirci, bu yıl ise sorumluluk alanlarında 26 orman yangınının çıktığını, 13,8 hektarlık alanın zarar gördüğünü ve 91 orman dışı yangına müdahale ettiklerini belirtti.

        Yangınla mücadelede 1123 personelin görev aldığını anlatan Demirci, "Bunların eğitimleriyle işe başladık. Yangın çalıştayları yaptık. Orman Genel Müdürlüğünün düzenlediği eğitim faaliyetlerine katıldık. Tüm personelimizin, iş başı eğitimlerini sezon öncesi tamamlayarak hazır hale getirdik. Bölge müdürlüğümüzde 89 arazöz ve ekibimiz mevcut. Araçlarının faal hale getirilmesinden eğitimlerine ve yangına dayanıklı elbiselerin teminine kadar yürütülen çalışmalar bitirildi." ifadesini kullandı.

        Demirci, yangınlarla mücadelede kullanılacak araç ve ekipmanların da hazır hale getirildiğini anlatarak, havadan 6 helikopter, 4 uçak ve 1 İHA ile yangınlara müdahale edileceğini belirtti.

        Demirci, "Ayrıca 25 ilk müdahale aracımız, 26 iş makinemiz mevcut. Bunların bakımları, tadilatları yapılarak sezona hazır hale getirildi. 27 gözetleme kulemiz mevcut. Bu kulelerin bakımları, personelinin eğitimleri tamamlanarak faal hale getirildi. Bu kulelerde 7 gün 24 saat çalışan 32 kameramız var." dedi.

        Geçmiş yıllarda oluşturulan su kaynaklarının da kontrol edildiğini aktaran Demirci, "61 su toplama çukurumuz var. Yangında hava araçlarını daha etkin kullanma adına yaptığımız yaklaşık 600-1200 ton arasında değişen su toplama çukurlarının su dolu olup olmadığı, herhangi bir arızasının olup olmadığı noktasında bakımları tamamlandı, faal hale getirildi. Orman köylerine 326 su tankeri dağıtılarak sezon hazırlıklarını tamamladık." diye konuştu.

        - "Çanakkale'de 2 bin 20 kişilik bir orman gönüllümüz var"

        Orman gönüllülerinin yangınlarla mücadelede önemli destek sağladığını vurgulayan Demirci, şöyle devam etti:

        "Orman gönüllüleri ile orman teşkilatı iç içe. Onlar da bizim personelimiz gibi bizimle irtibat halindeler. Eğitimlerini zaman zaman yeniliyoruz. Çanakkale'de 2 bin 20 kişilik bir orman gönüllümüz var. Bunların 1736'sı sertifikalarını alarak eğitim çalışmalarını tamamladı."

        Demirci, gönüllülerin yangınlarda destek verdiğini ancak ön cephede görev almalarının tercih edilmediğini kaydetti.

        - "281 okulda 40 bin öğrenciye ulaştık"

        Demirci, yangın farkındalığı eğitimlerinin de aralıksız sürdüğünü anlattı.

        Çanakkale Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bu zamana kadar orman köylülerine karşı da eğitim faaliyetleri düzenlediklerini dile getirerek, nisan ayı sonu itibarıyla 13 bin 727 orman köylüsüne ulaştıklarını kaydetti.

        Demirci, eğitim çalışmalarının okullarda da sürdüğünü anlatarak, "281 okulda 40 bin öğrenciye ulaştık. 927 öğretmen aracılığıyla bunu yaptık." dedi.

        İl genelinde 1044 kilometre uzunluğunda yol kenarı bakımları ile köyleri yangına dirençli hale getirmek için 107 kilometrelik bakım çalışmasının tamamlandığını ifade eden Demirci, "Vatandaşlarımızın orman yangını sezonu boyunca daha dikkatli davranmalarını özellikle istirham ediyoruz. Herhangi bir yangın görmeleri durumunda da 112'yi aramalarını istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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