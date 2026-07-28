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        Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Gemedere köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

        Ayvacık Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin de destek verdiği yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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