Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İlçeye bağlı Gemedere köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ayvacık Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin de destek verdiği yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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