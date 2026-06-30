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        Çanakkale'de ters yönde seyreden sürücü hakkında işlem başlatıldı

        Çanakkale'de ters yöne girerek araç kullanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Çanakkale'de ters yönde seyreden sürücü hakkında işlem başlatıldı

        Çanakkale'de ters yöne girerek araç kullanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında bir sürücünün ters yönde araç kullandığına dair paylaşılan görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu araç tespit edilip gerçekleştirilen denetimlerde sürücü S.U. yakalandı.

        İncelemede sürücünün, sürücü belgesinin olmadığı ve 3,12 promil alkollü şekilde araç kullandığı tespit edildi.

        2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca sürücü hakkında idari para cezası uygulandı, araç, çekici marifetiyle otoparka çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Sürücü S.U. hakkında, “trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak” suçundan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca adli işlem başlatılıp gözaltına alındı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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