Çanakkale'de zirai alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 21.08.2026 - 14:52 Güncelleme:
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Gökköy'deki meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ