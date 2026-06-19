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        Çanakkale'nin tarihi ve simge noktaları FPV dronla görüntülendi

        Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtlar ile kentin simge noktaları, pilotun gözünden uçuş izlenimi veren FPV dronla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Çanakkale'nin tarihi ve simge noktaları FPV dronla görüntülendi

        Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtlar ile kentin simge noktaları, pilotun gözünden uçuş izlenimi veren FPV dronla kayda alındı.


        "Çanakkale Destanı"nın yazıldığı tarihi yarımadada yılın her dönemi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümlerinde uluslararası boyutlarda törenler düzenleniyor.

        Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan Şehitler Abidesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Conkbayırı, gerçek siperler, 57. Alay Şehitliği ve Arıburnu, Anadolu Ajansı

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