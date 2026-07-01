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        Doğal gaz boru hattı döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Bahama bayraklı "JSD6000", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Doğal gaz boru hattı döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Bahama bayraklı "JSD6000", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

        İtalya'dan Romanya'ya giden 210 metre boyundaki "JSD6000"e Çanakkale Boğazı geçişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-10", "Kurtarma-20", "Gemi Kurtaran" römorkörleri ile "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu eşlik etti.

        Geçiş sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi trafiğine durduruldu.

        Geminin, Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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