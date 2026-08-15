Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da ayine katıldı

Ayine, İskenderiye Patriği Theodore, Arnavutluk Başpiskoposu Loannis, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, despotlar, papazlar ve çok sayıda Rum vatandaş katıldı.

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