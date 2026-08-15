Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da ayine katıldı
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla düzenlenen ayine katıldı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla düzenlenen ayine katıldı.
Tepeköy'ün Çınarlı Mahallesi'ndeki Aya Panayia Kilisesi'ndeki ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.
Ayine, İskenderiye Patriği Theodore, Arnavutluk Başpiskoposu Loannis, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, despotlar, papazlar ve çok sayıda Rum vatandaş katıldı.
Katılımcılar kilise girişinde mum yakarak dua etti.
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