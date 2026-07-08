Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Gelibolu'da arazide çıkan yangın söndürüldü

        Gelibolu'da arazide çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde arazide çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Gelibolu'da arazide çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde arazide çıkan yangın söndürüldü.


        İlçeye bağlı Bolayır köyünün sahil kesimindeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


        Yangına ilk müdahaleyi Bolayır Muhtarlığına bağlı arazöz yaptı.


        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


        Bolayır Mahallesi Muhtarı Celal Öztürk, hava sıcaklıklarının yangın riskini artırdığını belirterek, "Vatandaşlarımıza bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz. Daha dikkatli olmalarını ve en ufak bir ateş ya da duman görülmesi halinde yetkililere haber vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Nebahat Çehre tatilde
        Nebahat Çehre tatilde
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede

        Benzer Haberler

        Eşini 50 bıçak darbesiyle yaralayan tutuklu doktor: Tahliyemi istiyorum
        Eşini 50 bıçak darbesiyle yaralayan tutuklu doktor: Tahliyemi istiyorum
        Karabiga'da köprüler yenileniyor
        Karabiga'da köprüler yenileniyor
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de yürütülen arkeolojik bilimsel kazılar değerlendirildi
        Çanakkale'de yürütülen arkeolojik bilimsel kazılar değerlendirildi
        Çanakkale'de yaz Kur'an kursları başladı
        Çanakkale'de yaz Kur'an kursları başladı
        Ayvacık'ta orman yangını kontrol altına alındı
        Ayvacık'ta orman yangını kontrol altına alındı