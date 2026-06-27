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        Gelibolu'da aşure ikramı yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Gelibolu'da aşure ikramı yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.


        Merkez Camisi önünde erçekleştirilen programda vatandaşlara aşure ikram edildi.


        İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Muharrem ayının manevi atmosferinin paylaşılması ve birlik beraberlik duygularının pekiştirilmesi amaçlandı.


        İlçe Müftüsü İsmail Durna, Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve bereket ayı olduğuna dikkati çekerek, bu tür etkinliklerin toplumsal birlikteliğe katkı sunduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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