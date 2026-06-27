Gelibolu'da aşure ikramı yapıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Merkez Camisi önünde erçekleştirilen programda vatandaşlara aşure ikram edildi.
İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Muharrem ayının manevi atmosferinin paylaşılması ve birlik beraberlik duygularının pekiştirilmesi amaçlandı.
İlçe Müftüsü İsmail Durna, Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve bereket ayı olduğuna dikkati çekerek, bu tür etkinliklerin toplumsal birlikteliğe katkı sunduğunu ifade etti.
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