Gelibolu'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde, Hastane Afet Planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.



Tatbikatta, hastane personeli önce masa başı, ardından saha uygulamalarında görev aldı. Senaryo gereği meydana gelen deprem ve sonrasında çıkan yangına karşı ekiplerin koordinasyonu test edildi.



Tatbikat boyunca sağlık personeli, olası afet ve acil durumlarda yapılması gereken müdahaleleri uygulayarak ekip çalışması ve koordinasyon konusunda başarılı bir performans sergiledi.





Deprem ve yangın gibi afetlere karşı hazırlık düzeyinin artırılmasının amaçlandığı tatbikatta, personelin farkındalık ve müdahale becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.



Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarını gerçekleştirirken, Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik tedbirlerini aldı.



