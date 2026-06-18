Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Gelibolu'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

        Gelibolu'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

        Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde, Hastane Afet Planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Gelibolu'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

        Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde, Hastane Afet Planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tatbikatta, hastane personeli önce masa başı, ardından saha uygulamalarında görev aldı. Senaryo gereği meydana gelen deprem ve sonrasında çıkan yangına karşı ekiplerin koordinasyonu test edildi.

        Tatbikat boyunca sağlık personeli, olası afet ve acil durumlarda yapılması gereken müdahaleleri uygulayarak ekip çalışması ve koordinasyon konusunda başarılı bir performans sergiledi.


        Deprem ve yangın gibi afetlere karşı hazırlık düzeyinin artırılmasının amaçlandığı tatbikatta, personelin farkındalık ve müdahale becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

        Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarını gerçekleştirirken, Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik tedbirlerini aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!

        Benzer Haberler

        Ezine'de orman yangını kontrol altına alındı
        Ezine'de orman yangını kontrol altına alındı
        Çanakkale'de orman yangını kontrol altında
        Çanakkale'de orman yangını kontrol altında
        Çanakkale'de yerli 13 buğday ve 9 arpa çeşidi üreticiye tanıtıldı
        Çanakkale'de yerli 13 buğday ve 9 arpa çeşidi üreticiye tanıtıldı
        Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Bigaspor'a yeni yönetim
        Bigaspor'a yeni yönetim
        DMD hastası İsa Berat'ın bağış kumbaraları çalındı
        DMD hastası İsa Berat'ın bağış kumbaraları çalındı