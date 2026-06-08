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        Gelibolu'da konser etkinliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Rami Koro Gönüllüleri ve Bakırköy Halk Eğitimi Merkezi Korosu konver verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Gelibolu'da konser etkinliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Rami Koro Gönüllüleri ve Bakırköy Halk Eğitimi Merkezi Korosu konver verdi.

        Gelibolu Müzik ve Folklor Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.


        Gelibolu Müzik ve Folklor Kültür Derneği Koro Şefi Hayri Güneş ile Rami Koro Gönüllüleri Şefi Sabriye İskur yönetimindeki performanslar büyük alkış aldı.


        Etkinliğe Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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