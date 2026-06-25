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        Gelibolu'da "sıtma ve sivrisinekle mücadele" mesaisi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yaz aylarında artış gösteren vektör (hastalık taşıyan) canlılara karşı kamu sağlığını korumak amacıyla bilgilendirme çalışması başlatıldı. Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kurdukları stantlarla vatandaşları sıtma hastalığı ve sivrisineklerle mücadele yöntemleri hakkında bilinçlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Gelibolu'da "sıtma ve sivrisinekle mücadele" mesaisi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yaz aylarında artış gösteren vektör (hastalık taşıyan) canlılara karşı kamu sağlığını korumak amacıyla bilgilendirme çalışması başlatıldı. Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kurdukları stantlarla vatandaşları sıtma hastalığı ve sivrisineklerle mücadele yöntemleri hakkında bilinçlendiriyor.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından organize edilen farkındalık çalışması kapsamında, ilçenin işlek noktalarından biri olan Kuşçular Parkı'nda bilgilendirme standı açıldı. Sağlık personeli, vatandaşlara sivrisineklerin bulaştırabileceği hastalıklar ve kişisel korunma yollarını içeren broşürler dağıtarak yüz yüze bilgilendirme yaptı.

        Etkinlikte, sivrisineklerin üreme zincirini kırmanın en etkili yolunun çevre temizliğinden geçtiği vurgulandı. Bahçelerde, kapı önlerinde veya kovalarda bırakılan küçük durgun su kaynaklarının bile binlerce sivrisinek larvasına ev sahipliği yapabileceğine dikkati çeken yetkililer, şu uyarılarda bulundu:

        "Sivrisineklerle mücadelenin temelini, onların üreme alanlarını haritadan silmek oluşturur. Vatandaşlarımızın evlerinin çevresindeki durgun su birikintilerini ortadan kaldırması, su depolarının kapaklarını sıkıca kapatması ve çevre temizliğine azami özen göstermesi gerekiyor. Özellikle yaz döneminde açık alanlarda bulunulduğunda kişisel koruyucu önlemlerin alınması, sinek kovucu ürünlerin kullanılması ve pencerelere sineklik takılması koruyuculuk oranını artıracaktır."

        Toplum sağlığını tehdit edebilecek salgınların önüne geçilmesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin ve toplumsal bilincin kritik rol oynadığını ifade eden sağlık ekipleri, "Unutmayalım; alacağımız çok küçük bireysel önlemler, bizleri ve ailemizi sıtma gibi büyük ve yıpratıcı hastalıklardan korur." mesajını paylaştı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünün, yaz sezonu boyunca ilçedeki farklı kamusal alanlarda ve pazaryerlerinde bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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