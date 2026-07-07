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        Gelibolu'da yaralı halde bulunan baykuş yavrusu koruma altına alındı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yaralı halde bulunan baykuş yavrusu, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Gelibolu'da yaralı halde bulunan baykuş yavrusu koruma altına alındı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yaralı halde bulunan baykuş yavrusu, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


        İlçede yaşayan Firdevs Arslan, sokakta yaralı olarak bulduğu baykuş yavrusu için Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçti.


        İhbar üzerine ilçeye gelen ekipler, baykuş yavrusunu teslim alarak tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin yapılması amacıyla Çanakkale'ye götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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