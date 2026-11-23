Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nin ardından 1920 yılında göç eden ve yaşamlarını burada yitiren Beyaz Ruslar, ilçeye gelişlerinin 106. yıl dönümünde Rus Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Ankara'da faaliyet gösteren Türk-Rus Dostluk Evi'nin kurucusu ve yöneticisi Erol Uğurlu, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu temsilcisi, Türkiye'deki Türk-Rus derneklerinin temsilcileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rus Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURUSIA) Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan ve Belarus Çanakkale Fahri Konsolosu Rıdvan Demirhan katıldı.

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Rus Anıtı'nda gerçekleştirilen programda, 106 yıl önce ilçeye sığınan Beyaz Ruslar kendi dini geleneklerine göre yad edildi. Anıta çelenk sunulmasının ardından din adamı tarafından tütsü yakıldı. Katılımcılar daha sonra alandaki müzeyi gezdi, Belediye Başkanı Soyuak da anı defterini imzaladı.

Programın ardından Belediye Başkanı Soyuak, törene katılan heyeti makamında ağırladı. Ziyarette karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Belediye Başkanı Soyuak, yaptığı açıklamada, tarihin ortak hafızasında önemli bir yere sahip olan bu günün, geçmişe duyulan saygı ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarının verdiği değerle anıldığını ifade etti.