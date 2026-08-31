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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 19:52 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yiğitler köyünde başlayan orman yangınına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan etkili bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesini kullandı.

        Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

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        Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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