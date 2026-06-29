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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de orman dışı alandaki yangına ilişkin 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de orman dışı alandaki yangına ilişkin 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        Çanakkale Valiliği, orman dışı alanda çıkan yangına sebebiyet veren saman balya makinesi operatörü hakkında adli işlemlere başlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 19:31 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de orman dışı alandaki yangına ilişkin 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        Çanakkale Valiliği, orman dışı alanda çıkan yangına sebebiyet veren saman balya makinesi operatörü hakkında adli işlemlere başlandığını bildirdi.

        Merkeze bağlı Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alanda ilerlemeye başladı.

        Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Köy sakinleri de tankerlerle su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

        - "2,5 dönüm orman, 60 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü"

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Musaköy İkitepe mevkisinde saat 14.35 sıralarında saman balya makinesinden çıkan yangında 2,5 dönüm orman, 60 dönüm ekili tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

        Yangının, hava ve kara araçlarıyla müdahale edilerek söndürüldüğü hatırlatılan açıklamada, "Yangına sebebiyet veren saman balya makinesi operatörü hakkında adli işlemlere başlanmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni, çevre ve doğal hayatın korunması ve orman yangınlarının önlenmesi maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre çalışmalara devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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