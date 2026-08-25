GÜNCELLEME - Çanakkale'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayvacık Dibekli köyü kırsalındaki yangın, ormana sirayet etmeden, ekiplerin etkili müdahalesi neticesinde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Orman yangınlarına karşı azami dikkat göstermeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

İlçeye bağlı Dibekli köyündeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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