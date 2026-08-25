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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 13:40 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Dibekli köyündeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye orman personeli ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye aracı, 2 dozer, 145 personelle yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayvacık Dibekli köyü kırsalındaki yangın, ormana sirayet etmeden, ekiplerin etkili müdahalesi neticesinde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Orman yangınlarına karşı azami dikkat göstermeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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