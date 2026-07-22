Lapseki'de 3. Geleneksel Şeftali Festivali

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Şeftali Festivali kapılarını açtı.



İlçe ekonomisinin simgesi olan Lapseki şeftalisini tanıtmak amacıyla düzenlenen festival, 4 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.



Organizasyon kapsamında "En Güzel Şeftali" ve "Master Şeftali" yemek yarışmaları, Tarım Fuarı, üreticilere yönelik konferanslar, spor turnuvaları ve konserler gerçekleştirilecek.



Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, tüm bölge halkını davet ettiği festivalle ilgili, "İlçemizin simgesi şeftalimizi tanıtmak, tarımsal değerlerimizi yaşatmak ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu organizasyonu hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.







