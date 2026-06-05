Lapseki'de apartmanda çıkan dumandan 5 kişi etkilendi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki sığınakta çıkan dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki sığınakta çıkan dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'deki bir apartmanın bodrum katındaki sığınaktan duman çıktığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.
Dumandan etkilenen vatandaşlardan 4'ünün kendi imkanlarıyla gittiği, 1'inin ise ambulansla kaldırıldığı Lapseki Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Duman tahliye çalışmalarına Lapseki Belediyesi ile Çardak Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Olay yerine gelen Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, binanın tahliye edildiğini belirterek, dumandan etkilenen vatandaşların hastaneye sevk edildiğini söyledi.
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