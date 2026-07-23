Lapseki'de en güzel şeftaliler yarıştı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Şeftali Festivali kapsamında "En Güzel Şeftali Yarışması" gerçekleştirildi.



Lapseki Belediyesi hizmet binasında düzenlenen yarışma, "Nektarin" ve "Diğerleri" olmak üzere iki farklı kategoride yapıldı. Dereceye girmek için kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmaya Nektarin kategorisinde 19, diğer şeftali cinslerinde ise 21 üretici katıldı.



Programda konuşan Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, festivalin startını yarışmayla verdiklerini belirterek şunları kaydetti:



"Lapseki şeftalisi 2022 yılında coğrafi işaretini alan ilçemizin önemli bir ürünü. Daha önceki yıllarda kiraz üretimi çok fazlaydı ancak son yıllarda şeftali üretiminde önde gelen ilçeler arasındayız. Bizler de hem çiftçilerimize, tarımla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmak hem de Lapseki şeftalisini tanıtmak adına festivalimizi üç yıldır düzenliyoruz. İlk etkinliğimizi şeftali yarışmasıyla başlattık, programlarımız pazar gününe kadar sürecek."



Yarışmanın jüri üyeliklerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Neşe Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Özlem Sarı ile İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Balta üstlendi.



Jürinin yaptığı titiz değerlendirmelerin ardından dereceye giren isimler şöyle sıralandı:



Nektarin kategorisinde Metehan İş birinci, Seyda Yeşilbaş ikinci, Ebrar Çelebi ise üçüncü oldu.



Diğer şeftali cinsleri kategorisi, birinciliği Hasan Kurt elde ederken, Murat Kamaşık ikinci, Mustafa Alp Kocabıyık ise üçüncü sırayı aldı.

