Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Lapseki'de en güzel şeftaliler yarıştı

        Lapseki'de en güzel şeftaliler yarıştı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Şeftali Festivali kapsamında "En Güzel Şeftali Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Lapseki'de en güzel şeftaliler yarıştı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Şeftali Festivali kapsamında "En Güzel Şeftali Yarışması" gerçekleştirildi.

        Lapseki Belediyesi hizmet binasında düzenlenen yarışma, "Nektarin" ve "Diğerleri" olmak üzere iki farklı kategoride yapıldı. Dereceye girmek için kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmaya Nektarin kategorisinde 19, diğer şeftali cinslerinde ise 21 üretici katıldı.

        Programda konuşan Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, festivalin startını yarışmayla verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

        "Lapseki şeftalisi 2022 yılında coğrafi işaretini alan ilçemizin önemli bir ürünü. Daha önceki yıllarda kiraz üretimi çok fazlaydı ancak son yıllarda şeftali üretiminde önde gelen ilçeler arasındayız. Bizler de hem çiftçilerimize, tarımla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmak hem de Lapseki şeftalisini tanıtmak adına festivalimizi üç yıldır düzenliyoruz. İlk etkinliğimizi şeftali yarışmasıyla başlattık, programlarımız pazar gününe kadar sürecek."

        Yarışmanın jüri üyeliklerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Neşe Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Özlem Sarı ile İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Balta üstlendi.

        Jürinin yaptığı titiz değerlendirmelerin ardından dereceye giren isimler şöyle sıralandı:

        Nektarin kategorisinde Metehan İş birinci, Seyda Yeşilbaş ikinci, Ebrar Çelebi ise üçüncü oldu.

        Diğer şeftali cinsleri kategorisi, birinciliği Hasan Kurt elde ederken, Murat Kamaşık ikinci, Mustafa Alp Kocabıyık ise üçüncü sırayı aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        Kore neden ayrıldı?
        Kore neden ayrıldı?
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale'de sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale'de coğrafi işaretli domateste erken hasat başladı
        Çanakkale'de coğrafi işaretli domateste erken hasat başladı
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 göçmen kaçakçısı ve 36 kaçak...
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 göçmen kaçakçısı ve 36 kaçak...
        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu, ÜAK Başkanlığına getirildi
        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu, ÜAK Başkanlığına getirildi