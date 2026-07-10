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        Lapseki'de köy yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, İl Özel İdaresi ile Köylere Hizmet Götürme Birliği işbirliğinde yürütülen köy yolu asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Lapseki'de köy yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, İl Özel İdaresi ile Köylere Hizmet Götürme Birliği işbirliğinde yürütülen köy yolu asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

        AK Parti Çanakkale İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen, Kocaveli köyünde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Özer, yaptığı açıklamada, ilçede ulaşım standardını yükseltmeye yönelik çalışmaların program dahilinde sürdürüldüğünü belirtti.

        Kocaveli, İlyasköy ve Gökköy güzergahını kapsayan hatta Kocaveli köyü sınırları içerisinde 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt seriminin devam ettiğini ifade eden Özer, Üçpınar köyünde de daha önce 1600 metrelik sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını söyledi.

        Özer, 2026 yılı çalışma programı kapsamında ilçe genelinde toplam 14 kilometre sıcak asfalt, 15 kilometre birinci kat asfalt kaplama ve 12 kilometre ikinci kat asfalt kaplama çalışmasının gerçekleştirileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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