Para Tırmanış Milli Takımı'nın Çanakkale'deki Dünya Kupası hazırlık kampı sona erdi

Para Tırmanış Milli Takımı, 15-16 Haziran'da Avusturya'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi son hazırlık kampını Çanakkale'de tamamladı.



Çanakkale'deki Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa, 10 görme ve 6 bedensel engelli milli sporcu katıldı.



Yoğun bir tempoda teknik, fiziksel ve psikolojik hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, 12 Haziran'da organizasyonun yapılacağı Innsbruck kentine hareket edecek.



Hazırlık kampına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Türkiye Dağcılık Federasyonu Para Tırmanış Milli Takım Antrenörü Leyla Karadağ, ilk yarışmayı geçen yıl Muş'ta gerçekleştirdiklerini, orada sadece bedensel ve görme engellilerden 28 sporcunun yer aldığını, Nevşehir'de gerçekleştirdikleri ikinci yarışmaya bedensel engelliler çoğunlukta olmak üzere görme engellilerin de katıldığını söyledi.



Bursa'da Türkiye Şampiyonası'nı düzenlediklerini ve ardından 28 sporcunun katılımıyla aday kadro kampını gerçekleştirdiklerini aktaran Karadağ, milli takıma seçtikleri 16 sporcunun Innsbruck'ta düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacağını ifade etti.



Çanakkale'deki hazırlık kampının 9 gün sürdüğünü anlatan Leyla Karadağ, sporcuların motivasyon olarak Dünya Kupası'na hazır olduğunu dile getirdi.



Takımda 10 görme, 6 bedensel engelli sporcunun yer aldığını aktaran Karadağ, "Ampute sporcularımız, hiç görmeyen ve orta derece gören sporcularımız yarışmaya katılacak. Yurt dışına gittiklerinde sınıflandırmaya dahil olacaklar. Sonrasında grupları belli olacak. En sonunda olimpik takımımızı belirleyeceğiz. Tüm bunların Türkiye'nin olimpiyatlarda yer alması için iyi bir süreç olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli takım sporcusu Mustafa Beyaz da para tırmanış şampiyonalarının dünyada uzun yıllardır yapıldığını, Türkiye'de geçen yıl Türkiye şampiyonalarının başladığını anlattı.



Mustafa Beyaz, Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Sporculardan Dursun Ali Dalgıç da kampın yüksek seviyede motivasyon ve enerjiyle gerçekleştirildiğini belirterek, "Bütün sporcu arkadaşlarım, antrenörlerin uyguladığı antrenman programına büyük uyum sağlıyor. Avusturya'da yapılacak olan Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Orada hedefimiz ay-yıldızlı bayrağı kürsüye çıkarmak." dedi.

