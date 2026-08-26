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        Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk elde etti.

        Bu yıl Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişisinin 672. yıl dönümü anısına Çamlık Er Meydanı'nda düzenlenen müsabakalara, 466 güreşçi, 67 başpehlivan katıldı.

        Feyzullah Aktürk'ün başpehlivan olduğu güreşlerde, Abdullah Güngör 2'nci, Erkan Taş 3'üncü oldu.

        Güreşleri, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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