Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı

Güreşleri, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Feyzullah Aktürk'ün başpehlivan olduğu güreşlerde, Abdullah Güngör 2'nci, Erkan Taş 3'üncü oldu.

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