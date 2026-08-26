Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk elde etti.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk elde etti.
Bu yıl Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişisinin 672. yıl dönümü anısına Çamlık Er Meydanı'nda düzenlenen müsabakalara, 466 güreşçi, 67 başpehlivan katıldı.
Feyzullah Aktürk'ün başpehlivan olduğu güreşlerde, Abdullah Güngör 2'nci, Erkan Taş 3'üncü oldu.
Güreşleri, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.
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