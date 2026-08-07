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        Yeşilay'dan Bayramiç'te esnaf ve pazar ziyareti

        Yeşilay Cemiyeti Çanakkale Şubesi tarafından Bayramiç ilçesinde esnaf ve semt pazarı ziyareti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Yeşilay'dan Bayramiç'te esnaf ve pazar ziyareti

        Yeşilay Cemiyeti Çanakkale Şubesi tarafından Bayramiç ilçesinde esnaf ve semt pazarı ziyareti gerçekleştirildi.

        Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün'ün eşi Pınar Bütün, Yeşilay Cemiyeti Çanakkale Şubesi Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Komisyonu Başkanı Didar Erbaşı, Yeşilay İlçe Temsilcisi Ayşe Kuralaş ile gönüllü üyelerin katıldığı program kapsamında esnaf ve semt pazarı ziyaret edildi.

        Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen heyet, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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