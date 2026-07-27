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        Çankırı 5. Uluslararası Tuz Festivali'ne hazırlanıyor

        Çankırı Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Geleneksel Çankırı Tuz Festivali (TUZFEST), konserlerden bilim ve teknoloji etkinliklerine, sportif gösterilerden kültürel programlara kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Çankırı 5. Uluslararası Tuz Festivali'ne hazırlanıyor

        Çankırı Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Geleneksel Çankırı Tuz Festivali (TUZFEST), konserlerden bilim ve teknoloji etkinliklerine, sportif gösterilerden kültürel programlara kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

        Çankırı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 14-16 Ağustos'ta düzenlenecek festival, 14 Ağustos Cuma günü kortej yürüyüşü, balon uçuşu ve festival ateşinin yakılmasıyla başlayacak. İlk gün düzenlenecek konserlerde Ceza ve Hadise sahne alacak.

        Festivalin ikinci gününde çocuk etkinlikleri, stand-up gösterisi, Çankırı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri ve flyboard gösterisinin yanı sıra bilim ve teknoloji şenliği gerçekleştirilecek. Şenlikte MKE, ASELSAN ve ROKETSAN'ın ürünleri ziyaretçilerle buluşturulacak. Günün konser programında ise Tuğba Yurt ve Murat Boz yer alacak.

        Festivalin son gününde ateş gösterisi, Çankırı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konseri, drift ve flyboard gösterileri ile kano yarışları düzenlenecek. Kapanış konserlerinde Hande Ünsal ve Berkay sahne alacak.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, festival kapsamında bu yıl da çok sayıda sanatçıyı vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.

        Festival boyunca kültür, sanat, spor ve eğlenceyi bir araya getireceklerini ifade eden Esen, "Üç gün boyunca kültür, sanat, spor ve eğlencenin iç içe olacağı festivalimizde tüm vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



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