Çankırı Muazzez Served Amaratoğlu Ortaokulunda Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı

Okulun Kızılay Kulübü tarafından öğrencilerde yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülük bilincini geliştirmek amacıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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