Çankırı Muazzez Served Amaratoğlu Ortaokulunda Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı
Çankırı Muazzez Served Amaratoğlu Ortaokulunda Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde 85 ünite kan bağışı yapıldı.
Çankırı Muazzez Served Amaratoğlu Ortaokulunda Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde 85 ünite kan bağışı yapıldı.
Okulun Kızılay Kulübü tarafından öğrencilerde yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülük bilincini geliştirmek amacıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Etkinlikler kapsamında Türk Kızılay Çankırı Direktörü Melisa Doğan, öğrencilere Kızılay'ın faaliyetleri ve kan bağışının önemi hakkında bilgi verdi.
Okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasında ise 85 ünite kan bağışı toplandı. Kampanya kapsamında öğrencilere çorba ikram edildi.
Etkinlikler kapsamında Çankırı Türk Kızılay Şube Direktörü Malike Uysal Kurt, okul öğretmenleri ve 15 öğrencinin katılımıyla Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu ziyaret edildi.
Ziyarette öğrencilerle bir araya gelinerek çeşitli hediyeler verildi.
Etkinliklere, Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şube Başkanı Ahmet Dönmez, öğrenciler ve veliler katıldı.
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