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        Çankırı'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

        Çankırı'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Çankırı'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

        Çankırı'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Abdullah S. (62) idaresindeki 06 DLY 063 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Eskiahır kavşağı mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hayriye S. (56) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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