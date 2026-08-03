Çankırı'da Sosyal Girişimcilik Mali Destek Programı tanıtıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III)" kapsamında eş finanse edilen "2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ilki Çankırı'da gerçekleştirildi.



Çankırı Valiliği Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda katılımcılara programın amacı, öncelikleri, uygun başvuru sahipleri, destek tutarları, başvuru süreci, değerlendirme kriterleri, başarılı proje hazırlanmasına yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar ile başvuru sürecinde izlenecek yöntemlere ilişkin detaylı bilgiler aktarıldı.



Programda konuşan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, katılımcıları proje hazırlamaya davet ederek, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde uygulanacak program kapsamında toplam 725 bin avro hibe desteği sağlanacağını ifade etti.



Çankırı'dan sivil toplum kuruluşlarının nitelikli projeler hazırlamalarını talep eden Çakırtaş, programın Çankırı için önemli fırsat sunduğu söyledi.



Vali Çakırtaş, program ile bölgede sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal sürdürülebilirliğinin artırılması ve sosyal etki oluşturan projelerin desteklenmesini hedeflediklerini ifade etti.



Toplantıda programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nın TR82 Bölgesi'nde sivil toplumun kurumsal kapasitesini ve ekonomik sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.



Program kapsamında kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar ve sosyal işletmelerin sosyal etki odaklı projelerine 3 milyon liraya kadar ve yüzde 90'a varan oranlarda hibe desteği sağlanacağını ifade eden Eraslan, "Sosyal girişimcilik, ekonomik sürdürülebilirliği toplumsal faydayla buluşturan önemli bir kalkınma modelidir. Bölgemizde faaliyet gösteren tüm uygun başvuru sahiplerini bu fırsattan yararlanmak üzere nitelikli projeler hazırlamaya davet ediyoruz. Ajans olarak başvuru sürecinde de tüm teknik desteği sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.



Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı toplantıda, başvuru sürecine ilişkin teknik detaylar paylaşılırken, proje hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında uygulamalı bilgilendirmeler yapıldı.



Bilgilendirme toplantıları, 4 Ağustos'ta Kastamonu ve 5 Ağustos'ta Sinop'ta düzenlenecek yüz yüze programlarla devam edecek. Ayrıca proje hazırlamak isteyen fakat bulunduğu ildeki toplantıya katılamayanlar için de 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde çevrim içi bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.



Programa ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru dokümanlarına Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.



Programa, Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan olmak üzere sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, birlikler, vakıflar, sosyal işletmeler ile proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

