Çerkeş'te Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

İlçe Müftüsü Safi Çınar tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Yıldırım tarafından konferans verildi.

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