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        Orta'da Abbas Onay Futbol Turnuvası düzenlendi

        Çankırı'nın Orta ilçesinde, Abbas Onay Futbol Turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Orta'da Abbas Onay Futbol Turnuvası düzenlendi

        Çankırı'nın Orta ilçesinde, Abbas Onay Futbol Turnuvası gerçekleştirildi.

        Orta Kaymakamlığı öncülüğünde Orta Belediyesinin destekleri ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonunda gerçekleştirilen turnuvaya 12 takım katıldı.

        İlçede sporun gelişmesine katkı sağlayan merhum Abbas Onay'ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen turnuvada, Los Galakticos birinci, Orta Belediyespor ikinci, Şehzade Kuruyemiş Aktar üçüncü, Akpunar Hazır Beton ise dördüncü oldu.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar, turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Abbas Onay, Orta ilçesinde spor denildiğinde akla gelen en önemli isimlerden biridir. Gençlere duyduğu sevgi, spora olan tutkusu ve ilçemize kazandırdığı değerler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Onun aziz hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz turnuvaya gösterilen ilgi bizleri son derece mutlu etti." dedi.



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