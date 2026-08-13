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        Yapraklı Büyük Yaylası'nda yabani çilekler doğayı renklendiriyor

        Çankırı'nın yüksek rakımlı yaylalarında kendiliğinden yetişen yabani çilekler, ağustos ayında güzel görüntüler oluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Yapraklı Büyük Yaylası'nda yabani çilekler doğayı renklendiriyor

        Çankırı'nın yüksek rakımlı yaylalarında kendiliğinden yetişen yabani çilekler, ağustos ayında güzel görüntüler oluşturuyor.

        Yapraklı ilçesindeki yaklaşık 1700 rakımlı Yapraklı Büyük Yayla'nın yüksek kesimlerinde yamaçlarda doğal olarak yetişen yabani çilekler, bölgeyi renklendiriyor.

        Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle öne çıkan Yapraklı Büyük Yayla, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

        Fotoğraf tutkunları, yaylada yetişen farklı çiçek türlerini keşfederek bölgenin doğal güzelliklerini görüntülüyor.

        Temiz havası ve geniş düzlükleriyle dikkati çeken yayla, kamp yapmak isteyen ziyaretçileri de ağırlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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