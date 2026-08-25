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        Avcılıktan merak sardığı bıçakçılığı atölyesinde geleceğe taşıyor

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Muhammed Ali Coşkun, geleneksel el sanatlarından bıçakçılığı atölyesinde yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Avcılıktan merak sardığı bıçakçılığı atölyesinde geleceğe taşıyor

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Muhammed Ali Coşkun, geleneksel el sanatlarından bıçakçılığı atölyesinde yaşatıyor.

        Çocukluk yıllarında avcılığa merak salan 31 yaşındaki Coşkun, uzun yıllar babasıyla katıldığı avcılık faaliyetlerinde kullanılan farklı türlerdeki bıçakların şekillerinden ve motiflerinden etkilenerek 7 yıl önce bıçakçılık yapmaya karar verdi.

        Coşkun, kendi imkanlarıyla internetten araştırarak öğrendiği bıçakçılığı, evinin bahçesinde kurduğu atölyede yaklaşık bir yıl hobi olarak sürdürdü.

        El becerisini geliştirdikten sonra tamamen zanaatına odaklanan Coşkun, 2024'te bu alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına verilen sanatçı tanıtım kartına sahip oldu.

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        Bıçakçılığı atölyesinde geleceğe taşıyan Coşkun, geleneksel yöntemlerle ürettiği ve özel motiflerle süslediği bıçakları yurt içinde ve yurt dışında meraklılarına ulaştırıyor.

        - "Kişiye özel çalışıyorum"

        Muhammed Ali Coşkun, AA muhabirine, yıllardır babasıyla avcılık yaptıklarını belirterek, bıçakçılık merakının da buradan geldiğini söyledi.

        İnternette araştırmalar yaparak zamanla kendini geliştirdiğini ve geleneksel yöntemlerle uğraşını sürdürdüğünü anlatan Coşkun, "Elimden geldiği kadar en iyisini, en sağlamını yapmaya çalışıyorum. Şu anda tam zamanlı olarak bu işle ilgileniyorum. Geleneksel olarak dövmenin yanı sıra sanayi ortamı dediğimiz şahmerdan sistemi dövmeyle de kendi çeliğimi yapmaya çalışıyorum. Ürünlerim genelde tek oluyor, kişiye özel çalışıyorum, bir ikincisi olmuyor. Fabrikasyon değil çizim, tasarım kendime veya müşteriye ait oluyor." diye konuştu.

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        Coğrafi işaret tescilli Düzce bıçağının yanı sıra rustik ve İskandinav tarzında bıçaklar yaptığından bahseden Coşkun, "Çelik türü seçmeden, müşterinin veya koleksiyoncuların isteğine göre yapmaya çalışıyorum. Mutfakta kullanılacak bıçakları, paslanmaz çelik veya daha üst seviye, toz metal çeliklerden yapabiliyorum. Dağda, bayırda, avcılıkta, sporda kullanılacak bıçakları ona göre karbon çeliğinden, daha dayanıklı çeliklerden yapmaya çalışıyorum. Kullanım alanına göre bıçak çeşitleri ve çelikleri değişiyor." ifadelerini kullandı.

        Coşkun, bıçakların kabza kısmında ise görselliği ön plana çıkaran ceviz ağacı ve stabilize ahşaplar kullandığını, bu kısmı gravür işlemleriyle süslediğini dile getirerek, "Geleneksel gravür işleme, eskiden bu yana Düzce'de çok yaygın. Kabzalarda yaptığımız motifler de bıçağı ön plana çıkarıyor." dedi.

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        El emeği göz nuru bıçakların yapım süresinin ürünlerin özelliğine ve kabza çeşidine göre değiştiğini belirten Coşkun, genellikle bir hafta ile bir ay arasında değişen zorlu yapım sürecinin ardından bir bıçağın ortaya çıktığını kaydetti.

        - "Avrupa ülkelerine gönderdiğim ürünler var"

        Coşkun, bıçaklarının talep gördüğünü dile getirerek, "Bıçaklarımı genelde yurt içinde İstanbul, Ankara ve Bursa şehirlerinde koleksiyoncular tercih ediyor. Yurt dışında ise Hollanda ve Avusturya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yoğun olarak gönderdiğim ürünler var." dedi.

        Bıçakçılığı atölyesinde yaşatmaya çalıştığını anlatan Coşkun, "Bu mesleği sevdirmeye, öğretmeye çalışmamız lazım. Öğrettikten sonra insanların heveslerinin artacağını düşünüyorum. Bıçakçılığın daha da ön plana çıkması gerekiyor çünkü atadan gelen bir meslek. Bu işle alakalı öğrenmeye hevesli olanlara elimden geldiği kadar destekçi olurum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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