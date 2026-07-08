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        Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, günü çift idmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 22:42 Güncelleme:
        Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, günü çift idmanla tamamladı.

        Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki sabah antrenmanın da ısınma hareketleri, pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

        Akşam antrenmanına ise koşuyla başlayan Ege temsilcisi, top sürme ve kapma çalışması gerçekleştirdi.

        Bodrum FK'nin Topuk Yaylası kampı 14 Temmuz'a kadar sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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