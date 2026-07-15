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        Bodrum FK, Düzce'deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

        Yeni sezon hazırlıklarını 3 Temmuz'dan bu yana Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Bodrum FK, Düzce'deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

        Yeni sezon hazırlıklarını 3 Temmuz'dan bu yana Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen hazırlıkların ilk etabı sona erdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eşer, kampın verimli geçtiğini belirterek, "İlk etap kamp çalışmalarımızı bugün itibarıyla tamamladık. Öncelikle oyuncularımızın ortaya koyduğu çalışma disiplini, isteği ve özverisinden son derece memnunum. Yoğun tempoda gerçekleştirdiğimiz antrenmanları ciddi bir sakatlık yaşamadan tamamlamış olmamız da bizim adımıza ayrıca sevindirici oldu." ifadelerini kullandı.

        Kampın ilk bölümünde önceliklerinin oyuncuların fiziksel seviyelerini yukarı taşımak ve yeni sezonun temellerini sağlam bir şekilde atmak için çalıştıklarını aktaran Eşer, şunları kaydetti:

        "Bu süreçte kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdik. Oyuncularımızın antrenmanlara verdiği reaksiyon, çalışma temposu ve gösterdiği gelişim teknik ekibimizi oldukça memnun etti. Hem saha içinde hem de saha dışında oluşan birlik ve beraberlik ortamı, sezon boyunca bize önemli katkılar sağlayacaktır. Oyuncularımızın birbirleriyle olan iletişimi, uyumu ve takım olma yolunda attıkları adımlar kampın en önemli kazanımlarından biri oldu."

        Eşer, kampın ikinci etabında fiziksel çalışmaları taktik organizasyonlarla destekleyeceklerini aktararak, "Hazırlık maçlarımızı da en verimli şekilde değerlendirerek takımımızı lige en iyi şekilde hazırlayacağız. Hedefimiz, Trendyol 1. Lig’in ilk haftasına kadar hem fiziksel hem de taktiksel anlamda hazır, ne oynadığını bilen ve sahada istediği oyunu ortaya koyabilen bir takım olarak sezona başlamak." değerlendirmesinde bulundu.

        Bodrum FK, 18 Temmuz Cumartesi Düzce Topuk Yaylası'nda ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

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