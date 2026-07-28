Bodrum FK'nin Düzce kampı tamamlandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin Düzce kampı sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, 2 Temmuz'da kampa girdiği Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde yeni sezona hazırlık çalışmaları yaptı. Takım, sabah gerçekleştirilen ter idmanın ardından kampı tamamlayarak kara yoluyla kentten ayrıldı. Futbolcular, iki günlük iznin ardından Bodrum'da toplanarak Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.