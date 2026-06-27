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        Bolu Dağı'nda yanıcı madde yüklü tanker yol kenarına devrildi

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yanıcı madde yüklü tanker yol kenarına devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Bolu Dağı'nda yanıcı madde yüklü tanker yol kenarına devrildi

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yanıcı madde yüklü tanker yol kenarına devrildi.

        Kara yolunun Ankara istikameti Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Taşaltı mevkisinde M.E. idaresindeki 05 AFK 509 plakalı yanıcı madde yüklü tanker, rampa çıkarken kontrolün kaybedilmesiyle yol kenarına devrildi.

        Kazayı gören vatandaşlar, sürücüyü araçtan çıkardı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kaza yerinin dubalarla çevrilmesinin ardından itfaiye ekipleri, yanıcı madde yüklü olmasından dolayı yakıt sızma ihtimaline karşı tırın elektriğini kesti.

        Öte yandan, bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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