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        Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

        Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Daha sonra laktat testi uygulanan futbolcular koşu yaptı.

        Hazırlıklarını 17 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek kırmızı-siyahlılar, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

        Çorum FK; 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta hazırlık maçları yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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