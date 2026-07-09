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        Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ettiği Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ettiği Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.


        Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular ısınma, dar alanda pas ve aerobik koşu yaptı.


        Çorum temsilcisi, akşam antrenmanında ise pas çalışması, taktiksel ve çift kale oyunla idmanı sonlandırdı.

        Hazırlıklarını 17 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek kırmızı-siyahlılar, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

        Çorum FK, 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta hazırlık maçları yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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