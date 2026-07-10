Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarına devam ettiği Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.



Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen sabah ve akşam antrenmanlarında kırmızı-siyahlılar futbolcular, dinamik ısınma, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı.



Çorum temsilcisi, hazırlıklarını 17 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek. Çorum FK, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.



Çorum FK, 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta hazırlık maçları yapacak.

