Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, kamp yaptığı Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, kamp yaptığı Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah saatlerinde salonda çalıştı. Futbolcular, ağırlık ve kuvvet antrenmanıyla güç depoladı.
Akşam yapacağı antrenmanıyla günü tamamlayacak Çorum FK, yarın aynı tesiste kampta bulunan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile hazırlık maçında karşılaşacak.
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