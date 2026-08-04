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        Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, kamp yaptığı Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, kamp yaptığı Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah saatlerinde salonda çalıştı. Futbolcular, ağırlık ve kuvvet antrenmanıyla güç depoladı.

        Akşam yapacağı antrenmanıyla günü tamamlayacak Çorum FK, yarın aynı tesiste kampta bulunan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile hazırlık maçında karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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