Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hazırlıklarına devam etti. Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, koşunun ardından dar ve geniş alan oyunlarıyla sabah idmanını tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, akşam antrenmanında ise ısınma hareketleri sonrasında pas çalıştı. Çorum FK'nin antrenmanı taktiksel çalışmalarla sona erdi.

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