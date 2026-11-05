Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri DTSO'da eski ve yeni yönetim aynı masada buluştu

        DTSO'da eski ve yeni yönetim aynı masada buluştu

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) yeni ve önceki dönem yönetim kurulu ile meclis üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda, görev sürelerini tamamlayan Erdoğan Bıyık ve Tanju Acar'a teşekkür edilirken, yeni dönemde Düzce için iş birliği mesajları verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:37 Güncelleme:
        DTSO'da eski ve yeni yönetim aynı masada buluştu

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) yeni ve önceki dönem yönetim kurulu ile meclis üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda, görev sürelerini tamamlayan Erdoğan Bıyık ve Tanju Acar’a teşekkür edilirken, yeni dönemde Düzce için iş birliği mesajları verildi.

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, önceki dönem Meclis Başkanı Tanju Acar ile meclis ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        REKLAM

        Programda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, önceki dönemde de mecliste görev aldıklarını belirterek devam eden projelerin tamamlanması için gayret göstereceklerini ifade etti. Şengüloğlu, yeni dönemde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini artırarak sürdüreceklerini vurguladı. Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ise Düzce’deki tüm dinamiklerin uyum içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekerek, oda olarak iş birliklerine her zaman açık olduklarını söyledi. Yıldırım, önceki dönem yönetim kurulu ve meclis üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Başkan Faruk Özlü "Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlık görevi sona eren Erdoğan Bıyık ile önceki dönem meclis başkanı Tanju Acar ve yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri boyunca şehrimiz adına birçok projede birlikte çalışmaktan memnuniyet duydum. Bugüne kadar şehrimize sundukları hizmetler için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

        REKLAM

        Düzce Valisi Mehmet Makas da konuşmasında şehrin tüm dinamiklerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemini vurguladı. Makas, TSO’da başlayan yeni dönemin Düzce’ye ve sanayi camiasına hayırlı olmasını dileyerek programın ev sahipliğini üstlenen Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de 6400 kcal altındaki kömürün satışı yasak Kış sezonu öncesi kömür d...
        Düzce'de 6400 kcal altındaki kömürün satışı yasak Kış sezonu öncesi kömür d...
        Kökler ve Renkler sergisi açıldı Minik ellerden doğa biyoçeşitliliğine sana...
        Kökler ve Renkler sergisi açıldı Minik ellerden doğa biyoçeşitliliğine sana...
        Düzce'de 3 yıllık hayvansal üretim planı görüşüldü
        Düzce'de 3 yıllık hayvansal üretim planı görüşüldü
        Düzce Üniversitesi'nden Malezya ile akademik iş birliği anlaşması
        Düzce Üniversitesi'nden Malezya ile akademik iş birliği anlaşması
        Düzce'de kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlamaları devam ediyor
        Düzce'de kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlamaları devam ediyor