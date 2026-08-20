Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce Belediyesi, 2025 yılı gelişmişlik verilerinde bir basamak yükseldi

        Düzce Belediyesi, 2025 yılı gelişmişlik verilerinde bir basamak yükseldi

        Düzce Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği'nde yer alan sınıflandırmaya göre 2025 yılı gelişmişlik verileri kapsamında B-6 sınıfından B-7'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Düzce Belediyesi, 2025 yılı gelişmişlik verilerinde bir basamak yükseldi

        Düzce Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği'nde yer alan sınıflandırmaya göre 2025 yılı gelişmişlik verileri kapsamında B-6 sınıfından B-7'ye yükseldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Norm Kadro Kütüğü'nde B-6 kategorisinde bulunan Düzce Belediyesi, bir basamak yükselerek B-7’ye çıktı.

        REKLAM

        Belediye, bu sınıf yükselmesi ile daha geniş kadro ve teşkilat kapasitesine kavuşmuş oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Düzce sınıf atladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği'nde yer alan sınıflandırmaya göre Düzce 2025 yılı gelişmişlik verileri kapsamında B-6 sınıfından B-7 sınıfına yükseldi. Hayırlı olsun. Çalışmalarımız meyvesini veriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı

        Benzer Haberler

        Yüzde 100 doluluk
        Yüzde 100 doluluk
        Vali Makas'tan Kaynaşlı'da Karayolları incelemesi
        Vali Makas'tan Kaynaşlı'da Karayolları incelemesi
        Düzce'de evdeki tartışma cinayetle bitti
        Düzce'de evdeki tartışma cinayetle bitti
        Ankara ve Konya yolculuğunda anlamlı uğurlama
        Ankara ve Konya yolculuğunda anlamlı uğurlama
        Düzce'de küçükbaş hayvancılığa destek
        Düzce'de küçükbaş hayvancılığa destek
        Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu Çok sayıda madde ele geçirildi
        Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu Çok sayıda madde ele geçirildi