Düzce Belediyesi, 2025 yılı gelişmişlik verilerinde bir basamak yükseldi

Düzce Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği'nde yer alan sınıflandırmaya göre 2025 yılı gelişmişlik verileri kapsamında B-6 sınıfından B-7'ye yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Norm Kadro Kütüğü'nde B-6 kategorisinde bulunan Düzce Belediyesi, bir basamak yükselerek B-7’ye çıktı.

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Belediye, bu sınıf yükselmesi ile daha geniş kadro ve teşkilat kapasitesine kavuşmuş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Düzce sınıf atladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği'nde yer alan sınıflandırmaya göre Düzce 2025 yılı gelişmişlik verileri kapsamında B-6 sınıfından B-7 sınıfına yükseldi. Hayırlı olsun. Çalışmalarımız meyvesini veriyor." ifadelerini kullandı.