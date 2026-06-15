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        Düzce Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor

        Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, bu yılın ilk 5 ayına ait faaliyet raporunu yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Düzce Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor

        Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, bu yılın ilk 5 ayına ait faaliyet raporunu yayımladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Mayıs 2026 döneminde bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında yeni hatların açılması için faaliyetlerini sürdürdü.

        Bu dönemde sorumluluk sahasında 5 bin 507 kanal açma ve 2 bin 350 vidanjör hizmeti gerçekleştirildi.

        Ekipler, 136 kanalizasyon parsel bağlantısı yaparken, ana hat ve parsellerde meydana gelen 62 arızayı giderdi. Ayrıca 6 bin 658 metre kanalizasyon hattı döşeyen ekipler, 242 kanalizasyon ızgarasında açma, temizleme ve yükseltme çalışması yaptı.


        İçme suyuna erişimin sağlıklı şekilde sürdürülmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, 5 bin 780 metre yeni içme suyu hattı döşedi, 1810 metre hattı yeniledi. Ekipler, içme suyu ana hatları ve parsellerde meydana gelen 916 arızaya da müdahale etti.

        Yağmur suyu altyapısı çalışmalarında ise 1591 metre hat döşeyen ekipler, 235 baca açma ve yükseltme ile 42 parsel yükseltme işlemini tamamladı.

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