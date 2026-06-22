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        Düzce Belediyesi gençlik hizmetleriyle ilgili faaliyet raporu yayımladı

        Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yılın ilk yarısında yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet raporu yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Düzce Belediyesi gençlik hizmetleriyle ilgili faaliyet raporu yayımladı

        Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yılın ilk yarısında yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet raporu yayımladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yaştan vatandaşın sporu yaşam tarzı haline getirmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

        Yılın ilk yarısında orta okullardan öğrenci kulüplerine kadar kentte yaşayan yaklaşık 20 bin gence ulaşıldı.

        Sporu sevdirecek etkinlikleri içeren, 12 okulda uygulanan "Hareket Okulumda" projesiyle gençler, ilgi alanlarına göre yeteneklerini sergiledi.

        Gençler, gençlik ofisi ve spor salonlarına davet edilerek yeteneklerini geliştirmesi için teşvik edildi.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen programda müdürlük personeli, yüzme şenliği kapsamında 7-16 yaş arasındaki 180 yarışmacıya başarı belgesi verdi.

        Doğa kampı ve trekking etkinliklerinde ise 215 genç ağırlandı. Gençlik Haftası gibi çeşitli etkinliklerinde 200 genç arasında turnuvalar yapıldı.

        "Ölç, Fark Et, Hareket Et" projesi çerçevesinde de 12 farklı bölgede hazırlanan ekipmanlarla, her yaştan vatandaşın fiziksel ölçümü yapıldı, kayıt yaptıranlara diyetisyen tarafından sağlık hizmeti verildi.

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